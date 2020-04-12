الكرملين: بوتين وترامب والملك السعودي يدعمون اتفاق أوبك + بشأن خفض الانتاج

أكدت الرئاسة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، عبروا في اتصال هاتفي عن دعممهم لاتفاق خفض انتاج النفط ا، الذي توصلت إليه أوبك +.

وقالت الرئاسة الروسية في بيان" أيد القادة الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار منظمة أوبك + بشأن الحد الطوعي على مراحل لإنتاج النفط من أجل استقرار الأسواق العالمية وضمان استدامة الاقتصاد العالمي ككل. سيدخل هذا الترتيب حيز التنفيذ".

وأضاف البيان أن القادة اتفقوا على مواصلة الاتصالات بين قادة الاتحاد الروسي والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وأشار بيان الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب تبادلا في اتصال منصفل، وجهات النظر حول الوضع في أسواق النفط وقضايا موضوعية لضمان الأمن الاستراتيجي" استمر تبادل وجهات النظر حول الوضع في أسواق النفط. مرة أخرى ، لوحظت الأهمية الكبرى للمعاملة في شكل "أوبك +" للحد من إنتاج النفط. كما تم النظر في القضايا الموضوعية لضمان الأمن الاستراتيجي".

يذكر أن البيان الختامي لدول "أوبك+" حول الجلسة الأخيرة، يوم 9 نيسان/أبريل، أفاد بأن روسيا والسعودية ملزمتان بإنتاج ما لا يزيد عن 8.5 مليون برميل من النفط يوميا في أيار/مايو، وحزيران/يونيو، وفقا للاتفاق الجديد لـ"أوبك+".

وأشار البيان إلى أن كل ذلك تمت الموافقة عليه من قبل دول "أوبك" ودول خارج المنظمة المشاركة في إعلان التعاون ما عدا المكسيك، ولا يمكن تنفيذه إلا بموافقة المكسيك.