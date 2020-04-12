"أرادوا بيعها بأسعار عالية"... ضبط شاحنات تحمل سلعة مهمة للسعوديين

ضبطت السلطات السعودية 6 شاحنات من إحدى السلع المهمة وذلك بعد إخفاؤها من أجل بيعها بأعلى الأسعار.

وقالت صحيفة "تواصل" الإلكترونية إن مراقبي وزارة التجارة السعودية ضبطوا 6 شاحنات محملة بالبصل وبكميات كبيرة.

وحسب الصحيفة أخفى التجار البصل خارج سوق الخضار بعد أن تم فع الأسعار، لكي يبيعوها بأسعار أغلى.

شكرا لكم من كل الشعب السعودي العظيم ومن على تراب أرض الحرمين يا #ابطال وزارة التجارة ~هنا السعودية العظمى~ اللهم احفظ البلاد والعباد وولاة أمرنا من كيد الكائدين والحاقدين ~دام عزك يا وطني «ابوحمود» pic.twitter.com/7K90h9GxPZ — Fahad (@Fahad59496142) April 12, 2020

ونشرت وزارة التجارة بالسعودية مقطعا مصورا يظهر الشاحنات بعد تم ضبطها.

وامتلأت الشاحنات بأكياس البصل "وسط تواجد كثيف لمركبات وزارة التجارة ومراقبيها، الذين ضخوا الكميات فورًا في الأسواق لبيعها بأسعار معتدلة، كما استدعت الوزارة المخالفين لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وكانت السعودية فى شهر نوفمبر من العام الماضي، قد طالبت مصر بزيادة تصدير البصل إليها نتيجة تراجع المحاصيل التى تأتيها من دول شرق آسيا، ونقلت وقتها صحيفة المال المصرية هذا الأمر مؤكدة أن البصل المصري الذي يصل السعودية أسعار منخفضة عن ذلك الذى تستورده من شرق آسيا.