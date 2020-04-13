مسؤول ياباني: اتفاق "أوبك+" الأخير سيساهم في استقرار أسواق النفط العالمية

أعلن رئيس رابطة البترول اليابانية، تاكاشي تسوكيوكا، اليوم الإثنين أن اتفاق "أوبك+" الأخير هو خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية.

وجاءت تصريحات تسوكيوكا على موقع وكالة "كيودو" اليابانية، وقال خلالها: "يمكننا اعتبار الاتفاق مهما وذلك لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية".

وأضاف تسوكيوكا قائلا: "أسعار النفط لا تزال منخفضة وأتمنى استمرار المفاوضات في أوبك+ لتثبيت الأسعار".

وكانت "أوبك+" قد نجحت في توقيع اتفاق تاريخي بمشاركة دولية واسعة تعيد التوازن للأسواق عبر خفض مبدئي للإنتاج بـ10 ملايين برميل في مايو ويونيو المقبلين.

وأفاد البيان الختامي لدول "أوبك+" حول الجلسة الأخيرة، يوم 9 نيسان/أبريل، بأن روسيا والسعودية ملزمتان بإنتاج ما لا يزيد عن 8.5 مليون برميل من النفط يوميا في أيار/مايو، وحزيران/يونيو، وفقا للاتفاق الجديد لـ"أوبك+".

وأشار البيان إلى أن كل ذلك تمت الموافقة عليه من قبل دول "أوبك" ودول خارج المنظمة المشاركة في إعلان التعاون ما عدا المكسيك، ولا يمكن تنفيذه إلا بموافقة المكسيك.