مسؤول ياباني: اتفاق "أوبك+" الأخير سيساهم في استقرار أسواق النفط العالمية

وجاءت تصريحات تسوكيوكا على موقع وكالة "كيودو" اليابانية، وقال خلالها: "يمكننا اعتبار الاتفاق مهما وذلك لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية".
وأضاف تسوكيوكا قائلا: "أسعار النفط لا تزال منخفضة وأتمنى استمرار المفاوضات في أوبك+ لتثبيت الأسعار".
وكانت "أوبك+" قد نجحت في توقيع اتفاق تاريخي بمشاركة دولية واسعة تعيد التوازن للأسواق عبر خفض مبدئي للإنتاج بـ10 ملايين برميل في مايو ويونيو المقبلين.
وأفاد البيان الختامي لدول "أوبك+" حول الجلسة الأخيرة، يوم 9 نيسان/أبريل، بأن روسيا والسعودية ملزمتان بإنتاج ما لا يزيد عن 8.5 مليون برميل من النفط يوميا في أيار/مايو، وحزيران/يونيو، وفقا للاتفاق الجديد لـ"أوبك+".
وأشار البيان إلى أن كل ذلك تمت الموافقة عليه من قبل دول "أوبك" ودول خارج المنظمة المشاركة في إعلان التعاون ما عدا المكسيك، ولا يمكن تنفيذه إلا بموافقة المكسيك.
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