الأردن يتخذ خطوة جديدة لتحفيز الاقتصاد الذي تضرر بشدة من فيروس كورونا

قررت البنوك التجارية في الأردن خفض سعر الفائدة على القروض للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة بواقع 1.5% اعتبارا من نهاية أبريل/ نيسان في خطوة تهدف لتحفيز الاقتصاد الذي تضرر بشدة من فيروس كورونا المستجد.

وجاء القرار الذي أعلنته جمعية البنوك في الأردن، التي تمثل البنوك التجارية، بعدما دعا البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة عقب أن خفضت السلطات المالية سعر الفائدة الأساسي في منتصف مارس/ آذار إلى 2.50% من 3.50%.

وأعلن البنك المركزي حزمة إجراءات لمساعدة الشركات والأفراد المتضررين من خلال إصدار تعليمات للبنوك التجارية بتأجيل مدفوعات قروض للشركات والعملاء الأفراد.

وكان الملك الأردني عبدالله الثاني بن الحسين، وجه كلمة يوم الجمعة إلى المواطنين بعد إعلان وزارة الصحة الأردنية عدم تسجيل إي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال الملك الأردني في كلمة متلفزة نقلتها وكالة الأنباء الأردنية، موجها حديثه إلى الشعب الأردني: "أنتم كبار لأنكم تحققون الإنجازات العظيمة في أصعب الظروف"، وأضاف: "كبار لأنكم تقدمون أروع صور التضحية والإيثار في وطن كرامة الإنسان فيه فوق كل الاعتبارات".

وقال الملك: "أقف بكل هذه الثقة والقوة والاعتزاز لأن حولي شعبا عظيما شامخا".

لكن وزارة الصحة الأردنية، أعلنت يوم الأحد تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 389 إصابة.

وأوضح وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أنه تعافى 24 حالة مصابة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 192 حالة.

ومن جهته، قال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة :" إن الحكومة الأردنية قررت الاستمرار بتعطيل المؤسسات الحكومية حتى يوم 30 من الشهر الحالي".