الحكومة البريطانية تخشى تآكل ثلث اقتصاد البلاد بسبب أزمة كورونا

حذر وزير المالية البريطاني، اليوم الاثنين، زملاءه في الحكومة من أن اقتصاد البلاد قد ينكمش بنسبة تصل إلى 30% خلال الربع الجاري، بسبب إجراءات الإغلاق التي تهدف إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت صحيفة "التايمز" إن الوزير ريشي سوناك، ناقش مع زملائه احتمال تقلص حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 25% و30% خلال الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران.

وفي حين قال المتحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون، إن على الناس الانتظار حتى صدور البيانات الاقتصادية الرسمية بدلًا من التكهن، كان سوناك واضحًا للغاية بشأن التأثير الكبير لجائحة فيروس كورونا على الاقتصاد.

ونقلاً عن وزراء لم تسمهم، ذكرت الصحيفة أن سوناك وآخرون كانوا يضغطون من أجل تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي لتهدئة الضغوط الاقتصادية، في حين قاوم آخرون بسبب خطر تفاقم تفشي الفيروس.

ومن المقرر أن تجري الحكومة مراجعة، يوم الخميس، للتدابير الاحترازية الحالية التي تم تطبيقها منذ 23 مارس/ آذار. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تمدد الحكومة القيود.

تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في المستشفيات في جميع أنحاء المملكة المتحدة 10 آلاف، وقال مستشار علمي كبير للحكومة إن البلاد تخاطر بأن تصبح الأكثر تضررا في أوروبا حال رفعت القيود، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".

غادر رئيس الوزراء بوريس جونسون المستشفى، يوم الأحد، بعد قضاء أسبوع هناك، بما في ذلك ثلاث ليال في العناية المركزة، للعلاج من المرض. وهو الآن يتعافى في تشيكرز، مقر إقامته الرسمي.