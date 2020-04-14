ارتفاع أسعار النفط على خلفية توقعات بتخفيض إنتاج الصخري في الولايات المتحدة

اعتبارًا من الساعة 7:57 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر يونيو حزيران لمزيج خام برنت بحر الشمال بنسبة 1.32%، ليصل إلى 32.16 دولارًا للبرميل، وعقود مايو آيار الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط - بنسبة 1.34% ، إلى 22.71 دولارًا للبرميل.

وفقًا لتوقعات الإدارة، سينخفض ​​إنتاج النفط الصخري في أكبر المناطق المنتجة للنفط والغاز في الولايات المتحدة في مايو بنسبة 2.1٪ مقارنة بشهر أبريل نيسان، إلى 8.709 مليون برميل يوميًا. وبالتالي، سيكون هذا هو الانخفاض الرابع على التوالي والأكبر منذ يوليو تموز 2016.

في الوقت نفسه، لا تزال أسعار النفط ككل مدعومة بقرار أوبك + الجديد بخفض الإنتاج - بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا في مايو - يونيو، و7.7 مليون برميل في النصف الثاني من العام، و5.8 مليون برميل إضافي حتى أبريل 2022.

قد تكون زيادات الأسعار أكثر حدة، لكنها مقيدة بتدابير تقييدية في العديد من البلدان بسبب فيروس كورونا الجديد.

ونقلت رويترز عن محللين في Forex.com قولهم "هذه التخفيضات، خاصة فيما يتعلق بالإنتاج المبالغ فيه على مدى الشهر الماضي، لن توازن السوق ما لم نشهد انتعاشًا اقتصاديًا حادًا في الأسابيع المقبلة".