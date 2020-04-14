الكويت تصدر أذون خزانة بقيمة 240 مليون دينار

وقال البنك المركزي في بيان، اليوم الثلاثاء، إن أجل الإصدار ثلاثة أشهر بمعدل عائد 1.250 في المئة، وذلك بحسب وكالة "كونا".

وأصدر بنك الكويت المركزي نهاية مارس/ آذار الماضي (سندات وتورق) بقيمة إجمالية بلغت 240 مليون دينار (نحو 792 مليون دولار)، لمدة ستة أشهر.