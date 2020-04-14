البورصة المصرية تواصل الصعود مع بداية تعاملات اليوم

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.3% إلى مستوى 10385 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.54%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.23%، وذلك بحسب وسائل إعلام مصرية.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد مع نهاية تعاملات، أمس الاثنين، بنسبة 1.14% إلى مستوى 10354 نقطة، بدعم من مشتريات المصريين.

وتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، خلال جلسة أمس الاثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، العربية لحليج الأقطان، بالم هيلز للتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية، 3237 سهم، 555 ألف سهم، 250 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالى.

وفى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، إيقاف تداول أسهم 3 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5%.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، الشمس للإسكان والتعمير.