تسجيل
10:30 GMT14 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    الحياة اليومية في شنغهاي، الصين

    اقتصاد الصين… الصادرات تتراجع والواردات ترتفع

    © Sputnik . Iliya Pitalev
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/102749/81/1027498191_0:160:3072:1888_1200x675_80_0_0_53b4341f0447f08049223b946cf0bbc3.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/business/202004141045162941-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9/

    تراجعت صادرات الصين بينما سجلت واردات البلاد ارتفاعا ملحوظا، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية، وتحول إلى وباء عالمي (جائحة).

    صورة بعنوان البر الرئيسى للصين للمصور فانغبين تشين من الصين، ضمن القائمة القصيرة لفئة الطلاب في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020
    © Photo / Fangbin Chen / Sony World Photography Awards
    وكالة: المصانع تعود للعمل… الاقتصاد الصيني يستعيد قوته ببطء
    قالت شبكة تلفزيون الصين الدولية، اليوم الثلاثاء: "انخفضت قيمة الصادرات الصينية المقومة باليوان بنسبة 3.5 في المئة، على أساس سنوي في مارس/ آذار الماضي، فيما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 2.4 في المئة، حسب الإحصاءات الرسمية اليوم".

    وأضافت في تدوينة على "تويتر": "قيمة التجارة الخارجية من السلع انخفضت 6.4 في المئة، على أساس سنوي، لتصل إلى 6.57 تريليون يوان ( 933 مليار دولار أمريكي ).

    وقالت الشبكة في تقرير سابق، إن الخروج الآمن للاقتصاد الصيني وتعافيه بشكل لافت للنظر بعد التمكن من محاصرة فيروس كورونا، جعل الخبراء يقبلون على متابعة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الصيني، معتبرين أنها ترتكز على مرونة وثبات يمكنها من مواجهة أية أخطار.

    واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

    وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون و933 ألف مصاب، بينهم أكثر من 120ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 450 ألف شخص.

    وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بأكثر من 82 ألف إصابة.

    ووصل إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 82249 حالة حتى يوم الاثنين، بما في ذلك 1170 مريضا مازالوا يتلقون العلاج و77738 شخصا خرجوا من المستشفى بعد شفائهم، و3341 شخصا توفوا بسبب المرض، بحسب شبكة تلفزيون الصين الدولية.

    وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الثلاثاء إنها تلقت تقارير عن 89 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد، في البر الرئيسي الصيني يوم الاثنين، بما فيها 86 حالة وافدة من الخارج، مشيرة إلى أن 72 شخصا، جميعهم وافدون من الخارج، لا يزالون يشتبه في إصابتهم بالفيروس.

    ولفتت اللجنة إلى أن 8612 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المصابين لا يزالون تحت المراقبة الطبية، بينما شهد يوم الاثنين، خروج 1674 شخصا من المراقبة الطبية.

    وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا في عدد المصابين بالفيروس بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 587 ألف مصاب وأكثر من 23 ألف حالة وفاة.

    انظر أيضا:

    وكالة: المصانع تعود للعمل… الاقتصاد الصيني يستعيد قوته ببطء
    مجلة: كورونا صنع "فوضى اقتصادية" في الصين
    منحة صينية لسوريا بقيمة 14 مليون دولار ضمن اتفاقية اقتصادية فنية
    الصين تدعم تمويل التجارة والقروض الاستهلاكية لتعزيز الاقتصاد
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, تراجع الاقتصاد الصيني, الاقتصاد الصيني
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    جد يلعب مع حفيده لعبة الطاولة (أو النَّرد)
    ألعاب اكتسبت حياة جديدة أثناء الحجر الصحي
    حالة مستقرة لأسعار النفط بعد اتفاق أوبك+
    حالة مستقرة لأسعار النفط بعد اتفاق "أوبك++"
    أوبك + تقر أكبر خفض في تاريخ إنتاج النفط عالميا
    أوبك+" تقر أكبر خفض في تاريخ إنتاج النفط عالميا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك