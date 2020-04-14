تسجيل
12:02 GMT14 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    السلطان هيثم بن طارق آل سعيد زعيم سلطنة عمان

    سلطان عمان يأمر بتجميد أي علاوات إضافية لموظفي الدولة وسط تأثر الاقتصاد بأسعار النفط

    © REUTERS / Tariq Alali
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/104401/87/1044018776_0:153:1201:828_1200x675_80_0_0_1e88d21c8f320ac75fd904fd360d684d.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/business/202004141045164391-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7/

    أصدر درويش بن إسماعيل البلوشي، الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في سلطنة عمان، منشورا ماليا بشأن وقف منح العلاوات الاستثنائية لموظفي الدولة.

    وجاء في المنشور الذي نشرته "أثير" أن هناك أوامر سامية من السلطان هيثم بن طارق بوقف منح العلاوات الاستثنائية لكافة موظفي الدولة سيما الذين يتم إحالتهم للتقاعد.

    سلطنة عمان
    © Photo / CC
    سلطنة عمان تسجل أعلى معدل يومي في الإصابات بفيروس "كورونا"

    وأكد المنشور أهمية أن تقوم كل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة الأمنية والعسكرية والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى بوضع الأوامر السامية موضع التنفيذ.

    يُذكر أن العلاوة الاستثنائية هي منح الموظف علاوات تُضاف لراتبه الأساسي، وبحد أقصى 4 علاوات في الدرجة المالية. وتعادل العلاوة الاستثنائية الواحدة في قيمتها العلاوة السنوية للدرجة المالية.

    وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، يوم أمس الاثنين، تسجيل 128 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا".
    وقالت الوزارة، في بيان لها، إن العدد الإجمالي للحالات المصابة في سلطنة عمان وصل إلى 727 إصابة، وذلك حسب وكالة الأنباء العمانية.

    ​وكانت سلطنة عمان قد فرضت العزل الصحي على ولاية ثانية في بلادها، بعدما فرضته من قبل على ولاية مطرح.

    وأفادت شرطة سلطنة عمان، بأنه سيتم فرض العزل الصحي على ولاية مسقط، العاصمة، اعتبارا من الساعة العاشرة صباح الجمعة وحتى إشعار آخر.

    كانت مصادر قالت لوكالة رويترز في الشهر الماضي إن السلطنة تجري محادثات مع بنوك بشأن خيارات تمويل عدة، بما في ذلك قرض بنحو ملياري دولار.

    لكن ثلاثة مصادر مطلعة قالت إن المحادثات جرى تعليقها بعد انهيار اتفاق تخفيضات الإنتاج بين أوبك وشركاء من خارج المنظمة، مما دفع أسعار النفط للتهاوي.

    وسلطنة عمان، المثقلة بمستويات مرتفعة من الديون، أشد حساسية لتقلبات أسعار النفط من أغلب جيرانها الخليجيين الأثرياء.

    فبُعيد أحدث هبوط لأسعار النفط، خفضت موديز وفيتش تصنيف عمان الائتماني، مما ليدخل أكثر في عمق النطاق ”عالي المخاطر.“

    وقال مصدر مقرب من وزارة المالية العمانية إن الحكومة استكشفت خيارات مختلفة للتمويل، بما في ذلك قروض مصرفية لأجل خمسة أعوام وسبعة وعشرة، لكن تلك المحادثات توقفت.

    وقال "تقرر تعليق كل شيء بعد انهيار أسعار النفط".

    سلطنة عمان
    © Photo / CC
    بيان من سلطنة عمان بشأن متوسط إنتاجها للنفط

    وأضاف المصدر أن سلطنة عمان، التي لم ترد على طلب للتعقيب، غير ماضية في صفقة في هذه المرحلة.

    كانت سلطنة عمان قالت في يناير/ كانون الثاني إنها تتوقع عجزا 2.5 مليار ريال (6.50 مليار دولار)، بما يعادل ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، هذا العام، وإنها تعتزم تغطية نحو 80 بالمئة من هذا المبلغ من خلال الاقتراض من الخارج والداخل.

    وقال مدير صناديق فضل عدم ذكر اسمه "بالطبع يريدون المال! كانوا بحاجة إلى المال عندما كان النفط عند 50 دولارا.. الأمر قد يكون خطيرا حقا بالنسبة لهم إذا لم يتمكنوا من الحصول على القرض"، بحسب رويترز.

    عززت الوتيرة الفائقة لتراكم ديون عُمان خلال السنوات القليلة الماضية المخاوف حيال قدرتها على خدمتها في ظل بطء وتيرة الإصلاح المالي والاقتصادي.

    وقال مدير الصندوق "عليهم أخذ كل ما يمكنهم الحصول عليه من مال. وبخاصة إذا ظل النفط على هذا الوضع لفترة طويلة، وأعتقد أنه سيظل".

    وقال حاكم عمان الجديد السلطان هيثم بن طارق آل سعيد،الذي تولى السلطة في يناير/كانون الثاني، إن الحكومة ستعمل على خفض الدين العام وإعادة هيكلة المؤسسات العامة والشركات لدعم الاقتصاد.

    انظر أيضا:

    عمليات الشحن بدأت... إيران وسلطنة عمان تطلقان خطا بحريا للتبادل التجاري
    سلطنة عمان تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا
    سلطنة عمان تسجل أعلى معدل يومي في الإصابات بفيروس "كورونا"
    الكلمات الدلالية:
    سوق النفط, النفط, سلطنة عمان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    علماء آثار مصريون يرتدون الكمامات الحماية من عدوى كورونا، خلال ترميم التابوت الذهبي للفرعون توت عنخ آمون (الذي حكم بين 1342 إلى 1325 ق.م.) في معمل الترميم بالمتحف المصري الكبير، الذي شيد حديثا في الجيزة بضواحي القاهرة ، 13 أبريل 2020.
    رمسيس الثاني وتوت عنخ آمون في "عهد كورونا"
    احتلال الأراضي باسم كورونا
    بينما لا أحد يرى
    أوبك + تقر أكبر خفض في تاريخ إنتاج النفط عالميا
    أوبك+" تقر أكبر خفض في تاريخ إنتاج النفط عالميا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك