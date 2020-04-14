تسجيل
13:33 GMT14 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي

    النقد الدولي يتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي 3% أو أكثر

    © REUTERS / CHRISTOPHER PIKE
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (37)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/104467/07/1044670768_0:0:2766:1555_1200x675_80_0_0_35def75ae2a9b34b37bc6911496107ee.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/business/202004141045165840-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-3-%D8%A3%D9%88-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1/

    أظهر تقرير لصندوق النقد الدولي لشهر نيسان/أبريل، أنه في ظل تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد -19) سيهبط الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2020 بنسبة 3% أو أكثر، بينما سيرتفع في عام 2021 بنسبة 5.8 في المئة، أي أكثر بنسبة 2.4 في المئة مقارنة مع توقعات شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

    واشنطن – سبوتنيك. وجاء في نص تقرير الصندوق "وورلد ايكونوميك أوتلوك" [آفاق الاقتصاد العالمي]: "نتيجة للجائحة، من المتوقع أن ينخفض الاقتصاد العالمي بشكل كبير بنسبة 3 في المئة في عام 2020، وهو أسوأ من مؤشر عامي 2008-2009.

    وفقًا لسيناريو خط الأساس، الذي يشير إلى أنه سيتم التغلب على الوباء في النصف الثاني من عام 2020، وستكون الجهود الجارية قادرة على تحقيق نتائج إيجابية تدريجيًا، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.8 في المئة في عام 2021 ".

    كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي
    © REUTERS / CHRISTOPHER PIKE
    بينهم دولتان عربيتان... صندوق النقد يخفف أعباء 25 دولة بسبب كورونا

    ويذكر أنه حتى قبل ظهور أول علامات تفشي جائحة الفيروس التاجي في كانون الثاني/ يناير الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعامي 2020 و2021 - بنسبة 0.1 و 0.2 نقطة مئوية، إلى 3.3 بالمئة و 3.4 بالمئة، على التوالي.

    وخفّض كذلك صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين لعام 2020 بنسبة 4.8 نقطة مئوية، إلى 1.2 في المائة، ورفع بنسبة 3.4 نقطة مئوية التوقعات لعام 2021 ليصل إلى 9.2 في المائة.

    وجاء في تقرير الصندوق لشهر نيسان / أبريل حول الاقتصاد العالمي، انه في يناير/كانون الثاني، وعلى النقيض من ذلك، وقبل انتشار الوباء، عمل الصندوق على زيادة توقعات النمو الاقتصادي في الصين لعام 2020 بنحو 0. 2 نقطة مئوية، إلى 6 في المائة، وفي عام 2021 بنحو 0.1 نقطة مئوية إلى 5.8 في المائة.
    ويفسر محللو الصندوق أن الاقتصاد الصيني عانى من صدمة وباء فيروس كورونا المستجد، قبل الاقتصادات الأخرى. إذا كان في بلدان أخرى الربع الثاني سيكون الأكثر فشلا، ففي الصين كان الربع الأول هو الأسواء. ونتيجة لذلك، بدأ الانتعاش في وقت سابق.


    وقدرت وكالة التصنيف الدولية "فيتش"، في وقت سابق، أن الناتج المحلي الإجمالي للصين قد ينخفض بنحو 4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2020 بسبب تداعيات "كوفيد-19".
    وكانت "فيتش"، نشرت توقعات تشير إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين هذا العام إلى 3.7 بالمئة عقب نمو 6.1 بالمئة في 2019.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (37)

    انظر أيضا:

    روحاني يدعو صندوق النقد الدولي لمنح إيران قرضا بقيمة 5 مليارات دولار
    المغرب يسحب 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمواجهة فيروس كورونا
    تركيا: لن نسعى للحصول على أي قروض من صندوق النقد الدولي
    بينهم دولتان عربيتان... صندوق النقد يخفف أعباء 25 دولة بسبب كورونا
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, صندوق النقد الدولي, أخبار صندوق النقد, صندوق النقد
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    علماء آثار مصريون يرتدون الكمامات الحماية من عدوى كورونا، خلال ترميم التابوت الذهبي للفرعون توت عنخ آمون (الذي حكم بين 1342 إلى 1325 ق.م.) في معمل الترميم بالمتحف المصري الكبير، الذي شيد حديثا في الجيزة بضواحي القاهرة ، 13 أبريل 2020.
    رمسيس الثاني وتوت عنخ آمون في "عهد كورونا"
    احتلال الأراضي باسم كورونا
    بينما لا أحد يرى
    أوبك + تقر أكبر خفض في تاريخ إنتاج النفط عالميا
    أوبك+" تقر أكبر خفض في تاريخ إنتاج النفط عالميا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك