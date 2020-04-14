انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارا

ووفقا لبيانات التداول، حتى الساعة 18:30 بتوقيت موسكو، فقد انخفض سعر العقود الآجلة لشهر حزيران/ يونيو لمزيج النفط خام برنت بحر الشمال بنسبة 5.36 في المئة ليبلغ 30.04 دولار للبرميل، وقبل ذلك بدقائق وصل سعر البرميل إلى 29.95 دولارا. وانخفضت العقود الآجلة لشهر أيار/ مايو لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.98 في المئة، ليبلغ سعر البرميل 21.07 دولارا.
هذا وأعلنت "أوبك+" سابقاً تخفيضا جديدا في إنتاج النفط عن مستوى تشرين الأول/ أكتوبر 2018 — بنسبة 23% في أيار/ مايو – حزيران/ يونيو المقبلين وبنسبة 18% حتى نهاية عام 2020 و14% حتى نهاية نيسان/ أبريل 2022. في المرحلة الأولى، سيخفض التحالف الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل، ثم بمقدار 8 و6 مليون.
وبالنسبة لروسيا والسعودية، ستكون القاعدة المرجعية 11 مليون برميل يومياً.
فيما أصرت المكسيك على شروط منفصلة، فهي ستخفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل فقط يومياً في أيار/ مايو وحزيران/يونيو، وستقوم الولايات المتحدة بتعويض الباقي، 300 برميل يوميا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)