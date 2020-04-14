انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارا

أفادت بيانات التداول بهبوط أسعار النفط ماركة برنت ما دون الـ30 دولارا للبرميل، وهو ما يعد أقل من أسعار الأسبوع الماضي قبل التوصل لاتفاق بشأن تقليص إنتاج النفط في إطار "أوبك+".

ووفقا لبيانات التداول، حتى الساعة 18:30 بتوقيت موسكو، فقد انخفض سعر العقود الآجلة لشهر حزيران/ يونيو لمزيج النفط خام برنت بحر الشمال بنسبة 5.36 في المئة ليبلغ 30.04 دولار للبرميل، وقبل ذلك بدقائق وصل سعر البرميل إلى 29.95 دولارا. وانخفضت العقود الآجلة لشهر أيار/ مايو لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.98 في المئة، ليبلغ سعر البرميل 21.07 دولارا.

هذا وأعلنت "أوبك+" سابقاً تخفيضا جديدا في إنتاج النفط عن مستوى تشرين الأول/ أكتوبر 2018 — بنسبة 23% في أيار/ مايو – حزيران/ يونيو المقبلين وبنسبة 18% حتى نهاية عام 2020 و14% حتى نهاية نيسان/ أبريل 2022. في المرحلة الأولى، سيخفض التحالف الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل، ثم بمقدار 8 و6 مليون.

وبالنسبة لروسيا والسعودية، ستكون القاعدة المرجعية 11 مليون برميل يومياً.

فيما أصرت المكسيك على شروط منفصلة، فهي ستخفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل فقط يومياً في أيار/ مايو وحزيران/يونيو، وستقوم الولايات المتحدة بتعويض الباقي، 300 برميل يوميا.