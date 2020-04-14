صندوق النقد الدولي يعلن عن مفاجأة بشأن الاقتصاد المصري

وبحسب موقع "مصراوي"، أظهر تقرير صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي ستحقق نموا اقتصاديا إيجابيا في 2020، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار التقرير إلى أن "النمو في مصر يأتي مقارنة بتحقيق بقية الدول انكماشا اقتصاديا، جراء انتشار فيروس كورونا".

وتوقع التقرير أن "تحقق مصر معدل نمو اقتصادي 2% خلال العام المالي الجاري، وهي الوحيدة التي ستحقق نموا اقتصاديا في المنطقة".

وأوضح التقرير أن "منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها ستحقق انكماشا اقتصاديا نسبته 3.3% خلال العام المالي الجاري".

وكشف التقرير أن "الاقتصاد السعودي سينكمش بنسبة 2.3% والإماراتت بنسبة 3.5% في 2020، وستسجل قطر انكماشا بنسبة 4.3% والكويت بنسبة 1.1% وعمان بنسبة 2.8% والجزائر بنسبة 5.2%".

كما توقع التقرير أن "ينكمش اقتصاد المغرب بنسبة 3.7% وتونس بنسبة 4.3% والأردن بنسبة 3.7% ولبنان بنسبة 12%".

يذكر أنه في ظل أزمة تفشي وباء كورونا في معظم دول العالم تقريبا وما يسببه من تداعيات سلبية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن النمو الاقتصادي قد ينخفض إلى النصف في حال استمرار انتشار فيروس كورونا، ما قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى أسوأ حالاته منذ الأزمة المالية العالمية.