رهان هذا المستثمر على تطبيق "زووم" أصبح يساوي 3 مليارات دولار بفضل كورونا

يحظى الملياردير "لي كا-شينغ" بأكبر ثروة في مدينة هونغ كونغ، والتي جناها من رهانه على مشروعات البنية التحتية القديمة والعقارات، لكن يبدو أن رهان آخر له على التقنيات الحديثة يؤتي أكله خلال جائحة كورونا.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، فإن لي الذي يلقب بـ"سوبرمان"، كان أحد المستثمرين المبكرين في شركة "زووم فيديو كومينكشنز"، ويمتلك 8.6% من أسهمها، وفقًا للبيانات الرسمية لدى الجهات التنظيمية.

ونمت قيمة حصة لي في الشركة بنسبة 80% هذا العام لتبلغ 3 مليارات دولار، وهو الاستثمار الوحيد للملياردير، الذي يحقق مكسب في ظل الأزمة الراهنة، من بين جميع استثماراته التي يتعقبها مؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات.

ومع ذلك، انخفضت ثروته الإجمالية بنحو 4.6 مليار دولار إلى 25.7 مليار دولار هذا العام بفعل ضغوط الاحتجاجات وجائحة فيروس كورونا التي ضربت هونغ كونغ وقوضت اقتصادها.

على جانب آخر، زادت القيمة السوقية للشركة المالكة لتطبيق الاتصال عبر الفيديو "زووم" بأكثر من ثلاثة أضعافها منذ طرح أسهمها في البورصة في أبريل/ نيسان عام 2019.

ازدادت أهمية التطبيق بشكل كبير في عقد المؤتمرات عن بعد، وأصبح أداة أساسية للتواصل بين الملايين، في ظل القيود المفروضة على الحركة وإجراءات التباعد الاجتماعي في جميع أنحاء العالم، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

لي ليس الشخص الوحيد المستفيد من طفرة استخدام التطبيق، حيث بلغت الثروة الصافية لمؤسس الشركة "إريك يوان" 6.5 مليار دولار، وفقًا لمؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات.