الأسهم الأمريكية تقفز بدعم آمال تخفيف إجراءات العزل العام

قفزت الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء بدعم من تفاؤل بأن إدارة ترامب قد تتحرك لتخفيف الإغلاقات المرتبطة بإجراءات كبح انتشار فيروس كورونا وهو ما ألقى بظلاله على تقارير أرباح تبعث على القلق من بنكي جيه بي مورغان وويلز فارغو.

وحسب "رويترز" أنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 560.43 نقطة، أو 2.4 في المئة، إلى 23951.20 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 84.12 نقطة، أو 3.05 في المئة، ليغلق عند 2845.75 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 323.32 نقطة، أو 3.95 بالمئة، إلى 8515.74 نقطة.