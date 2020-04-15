صحيفة: العمالة المنزلية في السعودية تقترب من 4 ملايين شخص

يوجد في المملكة العربية السعودية 9 أنواع من العمال المنزلية، التي تشير الإحصائيات إلى أنها زادت بنحو 465 ألف عامل، في الربع الأخيرة من العام الماضي، لتقترب من 4 ملايين نسمة.

© AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE مجلس الشورى السعودي يصدر توجيها بشأن رسوم استقدام العمالة الأجنبية "الاقتصادية" السعودية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن عدد العمالة المنزلية في المملكة ارتفع 14 في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي.

ولفتت إلى أن العدد الذي تم تسجيله في تلك الفترة وصل إلى نحو 3.69 مليون، مقابل 3.22 مليون في نهاية الربع الثالث من العام ذاته، مشيرة إلى أن حجم الزيادة في عدد العمال وصل إلى نحو 465 ألف عامل خلال ثلاثة أشهر.

وأوضحت الصحيفة أن السائقين كانوا يشكلون 55 في المئة من العمالة المنزلية في السعودية بنهاية الربع الرابع 2019، وكان عددهم 2.02 مليون سائق، بينما يعد "الخدم وعمال تنظيف المنازل" في المرتبة الثانية بين العمالة المنزلية في السعودية.

ويشكل الخدم وعمال المنازل نحو 42 في المئة من العمال المنزلية في السعودية ويصل عددهم إلى 1.56 مليون عامل، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن المهنتين كانتا تمثلان نحو 97 في المئة من إجمالي العمالة المنزلية في السعودية بنهاية الربع الرابع من العام الماضي.

ولفتت الصحيفة إلى أن العمالة المنزلية في السعودية تضم 9 أنواع من المهن، هي (مديرو المنازل، والسائقون، والخدم وعمال تنظيف المنازل، والطباخون ومقدمو الطعام، وحراس المنازل والعمارات والاستراحات، ومزارعو المنازل، وخياطو المنازل، والممرضون في المنازل، والمدرسون الخصوصيون والمربيات في المنازل".