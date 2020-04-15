"أرامكو" تعرض الخام بشروط ميسرة على مصاف متضررة

قالت وكالة "رويترز" إن شركة أرامكو السعودية عرضت على مصاف في آسيا وأوروبا تأجيل مدفوعات مقابل تسليم شحنات خام، وذلك لمدة تصل إلى 90 يوما.

ونقلت الوكالة عن مصادرها أن المملكة تبذل جهودا من أجل زيادة حصتها في السوق العالمية

وأشارت المصادر إلى أن شروط الائتمان الجديدة لأرامكو، والتي طرحت عبر بنوك سعودية، لم تحددها المصادر، في الأسابيع الأخيرة، تأتي ضمن هذه الجهود.

وقالت مصادر في مصفاة في آسيا للوكالة إن "أرامكو" السعودية طلبت تعديل الاتفاقات الحالية بما يتضمن كمبيالة تسمح بالسداد عن طريق البنك خلال 90 يوما.