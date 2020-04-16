ملياردير مصري ينقذ شركة سياحة ألمانية من الانهيار

استحوذ قطب العقارات المصري، سميح ساويرس، على حصة الأغلبية على "FTI Group" للسياحة، الأمر الذي من شأنه توفير السيولة اللازمة لمساعدة الشركة الألمانية على تجاوز أزمة الإغلاق الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، فإن ساويرس، مؤسس ومالك حصة الأغلبية "أوراسكوم للتنمية" المتخصصة في الفنادق والمنتجعات، رفع حصته في "FTI Finanzholding"، وهي الشركة الأم لمقدم خدمات العطلات، إلى 75% من نحو الثلث.

ساويرس، وهو أحد الإخوة الثلاثة الذين يمتلكون مجموعة أوراسكوم، اشترى حصة لأول مرة في شركة "إف تي آي" عام 2014. المستثمر، ويمتلك منتجعات في مصر وسويسرا، رفع حصته من خلال عملية شراء مدعومة بضمانات من الحكومة الألمانية.

مثل بقية شركات السياحة في جميع أنحاء العالم، تضررت "إف تي آي" التي تتخذ من ميونيخ مقراً لها بشدة بسبب انهيار أعمال السفر مع انتشار فيروس كورونا. حققت الشركة 4.2 مليار يورو (4.6 مليار دولار) من الإيرادات في العام الماضي، وهي عميل كبير لشركة الطيران الألمانية كوندور.

قد يساهم دعم ساويرس للشركة على منع انهيار أعمالها في بعض المجالات، بعدما فشلت محاولات لإنقاذها من قبل شركة "LOT Polish Airlines SA" هذا الأسبوع، تاركة مصيرها في أيدي الحكومة الألمانية.

في مارس/ آذار، أصبح المستثمر المصري حامد الشياتي، رئيس مجموعة "ترافكو الدولية القابضة"، ثاني أكبر مساهم في "TUI AG"، وهي أكبر شركة سياحة في أوروبا، وفقًا لـ"بلومبيرغ".