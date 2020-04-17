الاقتصاد الصيني يسجل انكماشا تاريخيا بفعل فيروس كورونا

أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن الاقتصاد الصيني انكمش بنسبة 6.8 في المئة في الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى مارس/ آذار مقارنة معه قبل عام.

ويعد ذلك أول انكماش منذ عام 1992 على الأقل عندما بدأ تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الفصلي، بحسب "رويترز".

وجاء الانكماش التاريخي لثاني أكبر اقتصاد في العالم بعدما تسببت جهود احتواء فيروس كورونا، الذي ظهر أول مرة في الصين في أواخر العام الماضي، في إغلاق المصانع ووسائل النقل والمتاجر.

ومقارنة مع الفترة نفسها قبل عام، تراجع الناتج المحلي الإجمالي 9.8 في المئة في الشهور الثلاثة الأولى من العام، وفق ما ذكره المكتب الوطني للإحصاءات، مقارنة مع توقعات بانكماش قدره 9.9 بالمئة ونمو بنسبة 1.5 في المئة في الربع السابق.

وقالت شبكة تلفزيون الصين الدولية، يوم الثلاثاء، إن "قيمة الصادرات الصينية المقومة باليوان انخفضت بنسبة 3.5 في المئة، على أساس سنوي في مارس/ آذار الماضي، فيما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 2.4 في المئة، حسب الإحصاءات الرسمية اليوم".

وأضافت : "قيمة التجارة الخارجية من السلع انخفضت 6.4 في المئة، على أساس سنوي، لتصل إلى 6.57 تريليون يوان ( 933 مليار دولار أمريكي).

#اقتصاد_الصين: انخفضت قيمة الصادرات الصينية المقومة باليوان بنسبة 3.5% على أساس سنوي في مارس، فيما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 2.4% حسب الإحصاءات الرسمية اليوم.

وقيمة التجارة الخارجية من السلع انخفضت 6.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 6.57 تريليون يوان ( 933 مليار دولار أمريكي ). pic.twitter.com/nvxibAvuwB — CGTN Arabic (@cgtnarabic) April 14, 2020

وتشهد اقتصادات كبرى أخرى حاليا إغلاقات مماثلة تسببت في تعطيل التجارة العالمية وتشير إلى أن تعافي الاقتصاد الصيني ليس قريبا على الأرجح.