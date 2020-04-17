وكالة تكشف كيف سيقوم مصرف لبنان بخفض سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار

كشفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، عن الطريقة التي سيطبقها مصرف لبنان المركزي لخفض سعر صرف العملة الوطنية (الليرة) بالنسبة للدولار الأمريكي.

ذكرت قناة "LBCI" اللبنانية نقلا عن مصادر خاصة، أن مصرف لبنان المركزي سيقوم بضخ الدولارات نقدا في الأسواق اللبنانية ويسلم مبالغ أخرى للصرافين الكبار في البلاد، وذلك بهدف خفض سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي عند الصرافين الذي تجاوز مستويات قياسية تعدت الـ 3150 ليرة للدولار الواحد.

وأعلن مصرف لبنان المركزي أن الظروف السياسية المتقلبة المصحوبة بتوتر إقليمي وبأعباء الأزمة السورية، أدت إلى إضعاف وإنهاك الاقتصاد اللبناني لسنواتٍ عديدة، غير أن لبنان لا يزال يتميز بقدرته الفريدة على الصمود والاستمرار في ظلّ ضغوطات اجتماعية وسياسية واقتصادية تتّسم بصعوبة استثنائية.

وأكد المصرف أنه طوال السنة، يتم تدوير كلفة ​الفائدة​ على الأدوات المالية وتسجيلها كأصول في حسابات مؤقتة، على أن تتم معاوضة جزء منها في نهاية السنة وإطفاء ما تبقى بأرباح مستقبلية متأتية من عدة مصادر دخل يعترف بها مصرف لبنان كالقيمة الإجرائية لسك وطباعة العملة وعمليات السوق المفتوحة والأصول غير المادية.