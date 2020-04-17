السعودية تزود أمريكا بكميات ضخمة من النفط بالتزامن مع جائحة كورونا

أظهرت بيانات شركة التحليلات "تانكر تراكرز" أن صادرات النفط السعودي إلى الولايات المتحدة زادت بأكثر من الضعف خلال الفترة من فبراير/ شباط إلى مارس/ آذار، مع انهيار أسعار الخام وتعرض المنتجين المحليين لضغوط شديدة من جراء وباء كورونا.

وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، ارتفعت شحنات الخام السعودي إلى الموانئ الأمريكية من متوسط ​​366 ألف برميل يوميًا في فبراير/ شباط إلى 829 ألف برميل يوميًا في مارس/ آذار.

هذا يعني أن السعودية شحنت نحو 25 مليون برميل إلى أمريكا، وهو مستوى غير مسبوق منذ ديسمبر/ كانون الأول عام 2018. تظهر البيانات أيضًا أن هذا الرقم في طريقه للارتفاع أيضًا في أبريل/ نيسان.

بيانات رصدت ناقلات النفط العملاقة باستخدام الأقمار الصناعية، أظهرت أنه تم شحن 1.46 مليون برميل يوميًا من النفط السعودي إلى الولايات المتحدة في الأسبوعين الأولين من الشهر الجاري وحده- أربعة أضعاف الحجم اليومي لشهر فبراير/ شباط والأعلى منذ 2014.

انخفض سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط إلى أقل من 19 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 31 يناير/ كانون الثاني 2002، خلال تعاملات اليوم الجمعة، فيما انخفض خام برنت إلى 27.72 دولار للبرميل.