الأسهم الأمريكية ترتفع بفضل آمال في عقار "جلياد" لعلاج كورونا

ارتفعت الأسهم الأمريكية، اليوم الجمعة، وحققت مكاسب للأسبوع، وذلك بدعم صعود أسهم شركة بوينغ وخطة الإدارة الأمريكية لإعادة فتح الاقتصاد وآمال في عقار من شركة جلياد لعلاج "كوفيد-19".

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 704.81 نقطة بما يعادل 2.99 في المئة ليصل إلى 24242.49 نقطة، بحسب "رويترز".

وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 75.01 نقطة أو 2.68 في المئة ليسجل 2874.56 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 117.78 نقطة أو 1.38 في المئة إلى 8650.14 نقطة.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، أنه تم وضع خطة من 3 مراحل قد تسمح لبعض الولايات بالشروع ربما من الشهر الحالي برفع القيود المفروضة لاحتواء انتشار المرض.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي: "إن إدارتي ستنشر توصيات جديدة على المستوى الفيدرالي تسمح للحكام باتخاذ إجراءات انتقائية على مراحل لفتح ولاياتهم".

وأكد ترامب أن الخطة تتكون من ثلاث مراحل، "ستستمر استراتيجيتنا بحماية المواطنين المسنين والفئات الضعيفة، مع السماح للجيش والمجموعات الأخرى الموهوبة باستئناف أعمالهم الخاصة".

وأثرت أزمة الفيروس التاجي على الاقتصاد الأمريكي، وألقت بظلالها على جهود ترامب للفوز بإعادة انتخابه في نوفمبر المقبل.