بورصات الخليج تنتعش بعد انخفاض حاد ليومين

أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على ارتفاع، اليوم الأحد، بفضل صفقات لشراء الأسهم بأسعار رخيصة عقب خسائر حادة في الجلستين السابقتين وبفضل تقدم نحو تجارب سريرية لعلاج محتمل لمرض كوفيد-19.

ورفعت "جلياد ساينسز" للأدوية، يوم الجمعة، حجم المشاركة المستهدف في تجارب لعقارها ريمديسيفير التجريبي على مرضي بحالات حادة من كوفيد-19 إلى 3600 مريض، بعد يوم من تقرير إعلامي أورد أن العقار واعد.

لكن المحللين والشركة دعوا لتوخي الحذر عند استخلاص نتائج من بيانات أولية، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وفي دبي، زاد المؤشر ثلاثة بالمئة، حيث قفز سهم أكبر بنوكه، الإمارات دبي الوطني، 3.7 بالمئة قبل اجتماع مجلس الإدارة لإقرار نتائج الربع الأول من العام، وارتفع سهم إعمار العقارية بالنسبة ذاتها.

قالت حكومة دبي، على تويتر يوم الجمعة، إن الإمارة مددت حظر التجول المفروض على مدار الساعة أسبوعا للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.

وارتفع مؤشر أبوظبي 2.9 بالمئة، بفضل صعود سهم أكبر بنوك البلاد، أبوظبي الأول، أربعة بالمئة.

وارتفع المؤشر الرئيسي في السعودية 0.7 بالمئة، حيث زاد سهم مصرف الراجحي 0.7 بالمئة وسهم الاتصالات السعودية 1.4 بالمئة.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن المملكة تواجه الأزمة العالمية الحالية من مركز قوة، نظرا لوضعها المالي واحتياطياتها الضخمة، فضلا عن دين حكومي منخفض نسبيا.

وصعد مؤشر قطر 0.5 بالمئة، وزاد سهم البنك التجاري القطري 2.7 بالمئة وارتفع سهم مصرف قطر الإسلامي 0.7 بالمئة.

وأعلنت قطر، التي أغلقت جزءا من منطقة صناعية يعمل فيها كثير من العمال المهاجرين ويقيمون فيها، عن 5008 حالات إصابة إجمالا، معظمها بين عمال أجانب يخضعون للحجر الصحي بسبب مخالطة حالات إصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.