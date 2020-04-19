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    عمليات التعقيم والتطهير في الأردن، كورونا 17 مارس 2020

    هل ينهي الأردن ربط عملته بالدولار الأمريكي بسبب ضغوط كورونا؟

    © AFP 2020 / Khalil Mazraawi
    اقتصاد
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    أكد محافظ البنك المركزي الأردني، اليوم الأحد، أن ربط عملة بلاده بالدولار الأمريكي خدم اقتصاد المملكة بشكل جيد على مدار أكثر من عقدين من الزمان بعد تطبيقه.

    وأشار زياد فريز في مقابلة مع تلفزيون "المملكة" إلى أنه لا يوجد شيء على المدى المتوسط سيؤثر على هذه الركيزة للسياسة النقدية رغم الضغوط الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

    ملك الأردن
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    وقال فريز إن صندوق النقد الدولي -الذي وافق على برنامج قرض بقيمة 1.3 مليار دولار على أربع سنوات للمملكة- يدعم سياسة ربط العملة بالدولار التي حافظ عليها الأردن منذ 1995.

    وأضاف أن الاحتياطي الأجنبي عند مستويات مريحة تبلغ 14.5 مليار دولار وهو أعلى من العام الماضي ويغطي نحو ستة أشهر من واردات السلع الأساسية.

    على جانب آخر، كشف عن عدم وجود نية لفرض ضرائب على الودائع في البنوك، مضيفاً أن البنك المركزي الأردني يسعى لزيادتها والحفاظ عليها، وعكس ذلك أمر يعد أمرًا غير مقبول، إذ يعد دور البنك هو حماية هذه الودائع.

    وعن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، قال إنه "لا يمكن لمس هذا الاحتياطي، لا نستعمله بالعادة، الاحتياطي يستعمله البنك المركزي لمواجهة أي تغيرات مسقبلية.

    وأوضح الاحتياطي حاليًا يكفي لفترة تزيد على 7 اشهر، ومع انخفاض الاستيراد سيكفي لمدة أطول.يبلغ احتياطي النقد الأجنبي لدى الأردن 14.5 مليار دولار.

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    الكلمات الدلالية:
    الأردن, الدولار
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