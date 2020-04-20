أسعار نفط غرب تكساس الوسيط تهوي دون مستويات الـ15 دولارا للبرميل

شهدت أسعار خام برنت تراجعا بنسبة 5 في المئة، وسط توقع المستثمرين بانخفاض نسبة الطلب العالمي على النفط بسبب جائحة كورونا، وبحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية، فإن الطلب على النفط سينخفض ليصل لنسبة قياسية تبلغ 9,3 مليون برميل يوميا.

اعتبارا من الساعة 8.26 بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر يونيو/حزيران لخام برنت بحر الشمال بنسبة 1.82% ، ليصل لـ27.57 دولار للبرميل، وشهر يونيو/حزيران الآجل للنفط الخام غرب تكساس الوسيط - بنسبة 5.31% ، إلى 23.7 دولار للبرميل.

في الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة لشهر خام غرب تكساس الوسيط لشهر مايو/أيار، والتي تراجعت في وقت سابق بأكثر من 20 % ، إلى 14.47 دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 1999، لتنخفض الآن بنسبة 18.45 % خلال الجلسة الآسيوية، إلى 14.9 دولار للبرميل.

وفقا لوكالة الطاقة الدولية، سينخفض ​​الطلب على النفط هذا العام بنسبة قياسية تبلغ 9.3 مليون برميل يوميا، ومن المتوقع أن يصل هذا الانخفاض مع نهاية شهر أبريل/نيسان لـ29 مليون برميل يوميا وهو أقل مما كان عليه في أبريل/نيسان 2019.

وبحسب تصريحات لمايكل مكارثي، الخبير الاقتصادي في CMC Markets، فإن انخفاض أسعار النفط الخام يعود بسبب التدفق الزائد من منشآت التخزين الأمريكية الرئيسية في كوشينغ والانخفاض الكبير في الطلب، بحسب ما نقلت "رويترز".

لا تزال هذه التوقعات قائمة حتى على الرغم من قرار "أوبك +" الجديد بخفض إنتاج النفط، بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا في مايو/أيار ويونيو/حزيران، و 7.7 مليون برميل في النصف الثاني من العام، و5.8 مليون برميل إضافي حتى أبريل/نيسان 2022.