بعد تصريحات ترامب... سعر برميل النفط الأمريكي يقفز إلى ما فوق الصفر

انتعشت أسعار النفط الأمريكية مرة أخرى لتخطى الصفر، اليوم الثلاثاء، بعد يوم واحد من انتهاء العقود الآجلة لشهر مايو/أيار بأسعار سلبية للمرة الأولى في التاريخ.

وارتفع مؤشر غرب تكساس الوسيط القياسي الأمريكي لشهر مايو حيث يتم تداوله عند 0.56 دولار للبرميل، بعد الإغلاق عند (37.63 دولارا تحت الصفر) في نيويورك.



هذا وهوى سعر برميل النفط الأمريكي بشكل حاد خلال تعاملات الاثنين، بأكثر من 306%، مسجلا أدنى مستوى في تاريخه ، حيث بلغ سعر البرميل 37.63 دولار تحت الصفر.

تزامن ذلك مع ضغوط الجائحة على الاقتصاد العالمي وتهديدها بمحو عقد كامل من نمو الطلب، وتسببها في تسريح الملايين من وظائفهم، ومحو مئات مليارات الدولارات من القيم السوقية للشركات.

كما لعبت العوامل الفنية دورا في تراجع أسعار العقود الآجلة لشهر مايو/ أيار، والتي تنتهي صلاحيتها اليوم، الثلاثاء، الأمر الذي دفع المتداولون لبيعها بشكل سريع، ومع ذلك فإن عقود تسليم شهر يونيو/ حزيران لم تسلم من الخسائر وتراجعت بنسبة 13% إلى 21.80 دولار للبرميل، حتى الآن.

ترامب يعد بزيادة المخزون الاستراتيجي

وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين، أن الحكومة الأمريكية ستشتري 75 مليون برميل نفط، لتخزينها ضمن الاحتياطي الاستراتيجي.

"وأضاف ترامب، "أن تراجع أسعار النفط الأمريكي هو أمر عابر، بسبب الوضع العالمي الحالي". مؤكدا أن "دول مجموعة "أوبك+" قامت فعلا بخفض إنتاج النفط".

#CNBCTV18Market | Oil prices rise slightly bouncing back to the green territory after crashing to a record low pic.twitter.com/IlwmiaFZNj — CNBC-TV18 (@CNBCTV18Live) April 21, 2020

وشدد الرئيس الأمريكي، " أسعار النفط ستعاود الارتفاع من جديد في غضون شهر".

ترامب يدرس وقف الاستيراد من السعودية

أكد الرئيس الأمريكي، أنه يدرس إمكانية وقف شراء النفط من المملكة العربية السعودية.

وقال ترامب ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن وقف شراء النفط من الرياض قائلا: "سندرس هذا".

منذ بداية العام، تراجعت أسعار الخام بأكثر من 80%، أو 50 دولارا للبرميل، بفعل التداعيات الناجمة عن تفشي الفيروس التاجي وانهيار اتفاق "أوبك +" الشهر الماضي، قبل تدارك المنتجين للأمر هذا الشهر وإقرارهم حصة خفض تاريخية. يرى المحللون أن الاتفاق جاء متأخرًا ما سمح بتمرير كميات ضخمة من المعروض إلى السوق.