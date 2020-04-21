سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر مايو يهبط مرة أخرى لأقل من الصفر

تباطأ نمو أسعار العقود الآجلة لشهر أيار/مايو على نفط خام تكساس الوسيط في بورصة نيويورك، ليعود في النتيجة إلى ما دون الصفر للبرميل.

وبحسب البيانات، ازداد سعر العقود الآجلة على نفط خام تكساس الوسيط في بورصة نيويورك بـ89.26 في المئة حتى -4.04 دولار للبرميل. واليوم هو آخر يوم تجارة بالعقود الآجلة لشهر أيار/مايو لهذا النفط. وكان سعر نفط خام تكساس يوم الأمس قد انهار بـ300 في المئة حتى -37.63 دولار للبرميل.

وفي سياق مرتبط، انخفضت أسعار النفط ماركة برنت لأقل من 25 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ بداية نيسان/أبريل.

وبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت بحر الشمال لشهر حزيران/يونيو حتى الساعة 9:45 بتوقيت موسكو 24.73 دولارا للبرميل، بانخفاض نسبته 3.29 في المئة.

وشهدت أسعار النفط تراجعا كبيرا وسط توقع المستثمرين بانخفاض نسبة الطلب العالمي على النفط بسبب جائحة كورونا، وبحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية، فإن الطلب على النفط سينخفض ليصل لنسبة قياسية تبلغ 9.3 مليون برميل يوميا.