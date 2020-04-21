للمرة الثالثة... ملياردير صيني يقدم تبرعات إلى الدول الأفريقية

قدم ملياردير صيني تبرعا جديدا إلى دول أفريقيا الـ54، وذلك للمرة الثالثة منذ بدء تفشي فيروس كورونا.

وقالت مؤسسة "جاك ما" إن تبرعاتها بمعدات طبية مقدمة إلى الاتحاد الأفريقي ومراكز أفريقيا لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأكدت المؤسسة أن الغرض من التبرعات مساعدة الدول الأفريقية لمكافحة فيروس كورونا.

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وحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، تشمل المساعدات "4.6 مليون قناع، و200.000 مجموعة ملابس وغيرها من المعدات الطبية".

وكانت المؤسسة قد تبرعت في شهر مارس/آذار الماضي بـ"100.000 قناع طبي و20.000 مجموعة اختبار و1000 بدلة واقية لكل من البلدان الأفريقية الـ 54".

سجلت أفريقيا حتى الآن ما يقرب من 22000 حالة مؤكدة من فيروس كورونا، مع 1120 حالة وفاة و5482 حالة شفاء.