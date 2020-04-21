مصر تعلن نجاحا جديدا في البحر المتوسط

وقال حساب رئاسة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك، إن قطاع البترول نجح في وضع البئرين الجديدين "ظهر 17" و"بلطيم جنوب غرب 7" للغاز الطبيعي على الإنتاج بعد الانتهاء من أعمال الحفر بمنطقة البحر المتوسط.

ويجري حاليا الوصول بمعدلات الإنتاج في الآبار إلى الطاقة القصوى البالغة 250 مليون قدم مكعب غاز يوميا.

ويأتى حفر البئر الجديدة في إطار خطة للتنمية بحقل ظهر، حيث بلغ عدد الآبار 15 بئرا بواقع 10 في المنطقة الشمالية و5 في المنطقة الجنوبية.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت أن معدل النمو الاقتصادي، واصل استقراره عند 5.6 في المئة في الستة الأشهر الأولى من العام المالي 2019 / 2020، رغم تراجع النمو الاقتصادي العالمي.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري ما زال يحافظ على معدلات نمو مستقرة بلغت 5.6 في المئة، رغم استمرار تباطؤ النمو العالمي، حيث قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته لمعدل النمو العالمي لعام 2020 للمرة الثالثة نزولا من 3.6 في المئة، في أبريل /نيسان 2019 إلى 3.3 في المئة، في يناير/كانون الثاني 2020.

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في مصر، تدوينة على "تويتر" قال فيها: "إن أحدث تقرير صادر عن مجموعة البنك الأفريقي، أظهر نجاح منطقة شمال أفريقيا في أن تصبح ثاني أفضل المناطق أداءً بعد شرق أفريقيا، وذلك بفضل ما تحققه مصر من معدلات نمو قوية بعد نجاحها في تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي وبدء إنتاج حقل ظُهر".