هل تراجع أسعار النفط الأمريكي له تأثيرات على مصر؟... وزارة البترول توضح

أوضح الناطق باسم وزارة البترول المصرية، حمدي عبد العزيز، تأثير تراجع أسعار النفط الأمريكي على مصر

وقال عبد العزيز، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، "هذا الأمر يخص الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف "نحن لا نتعامل إلا بخام برنت، ما حدث قد حدث في بورصة أسعار الولايات المتحدة الأمريكية وكان أمرا لحظيا أمس خاص بتعاقدات شهر أيار/ مايو، وبداية من اليوم ستبدأ تعاقدات شهر حزيران/ يونيو".

وأوضح عبد العزيز "انخفاض الأسعار إلى سالب 37 لا يعطي مؤشرا مستداما، هي لحظة واحدة، لأن أمس كان آخر يوم في التعاقدات".

وحول ما إذا كانت هناك تأثيرات متوقعة على مصر، قال عبد العزيز "هذا الأمر لا يخص مصر إطلاقا".

وسجل سعر خام "غرب تكساس" الوسيط الأمريكي لشهر أيار/ مايو مؤشراً سلبيا لأول مرة في التاريخ، وفقًا لبيانات التداول، يوم أمس الاثنين.

ومع نضوب الطلب الفعلي على النفط بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد ظهرت تخمة عالمية في المعروض بينما لا يزال مليارات الأشخاص حول العالم يلزمون منازلهم لإبطاء انتشار الفيروس.

ووفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية، سينخفض الطلب على النفط هذا العام بمقدار قياسي يبلغ 9.3 مليون برميل يوميا؛ ومن المتوقع أن يكون الرقم لشهر نيسان/ أبريل، 29 مليون برميل يوميا، وهو أقل من نيسان/ أبريل 2019.