فرنسا: انهيار أسعار النفط يهدد الاقتصاد العالمي ويضر أفريقيا على وجه الخصوص

حذر وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، اليوم الثلاثاء من أن انهيار أسعار النفط الخام، يهدد الاقتصاد العالمي في الوقت الذي يكافح فيه لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة "رويترز"، أبلغ لومير مجلس الشيوخ الفرنسي خلال استعراضه مستجدات الميزانية العامة لتأخذ في الاعتبار تفشي الوباء: "انهيار أسعار النفط يشكل خطرًا على الاقتصاد العالمي".

وأضاف الوزير الفرنسي خلال الجلسة، أن الدول الأفريقية تعتمد بشدة على عائدات النفط وكانت عرضة بشكل خاص لتداعيات هذا الانهيار.

وتعرضت أسعار النفط العالمية لضغوط قوية رغم الاتفاق التاريخي بين منتجي "أوبك +" بقيادة روسيا والسعودية لخفض قدر غير مسبوق من الإنتاج بهدف امتصاص فائض المعروض وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

يرى محللون أن هذا الاتفاق ربما ليس كافيًا لتعويض النقص المتوقع في الطلب على المدى القصير، ويقولون إن المنتجين تأخروا في التوافق، ما سمح بتمرير كميات كبيرة من النفط الرخيص إلى السوق وتكديسها داخل المخازن. يتوقعون تعافي السوق نسبيًا على المدى المتوسط.