بعد انهيار الأسعار... ترامب يعد بخطة لإنقاذ شركات النفط والحفاظ على الوظائف

وقال ترامب في تغريدة له عبر "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "لن نخذل صناعة النفط والغاز الأمريكية العظيمة أبدًا. لقد أمرت وزير الطاقة ووزير الخزانة بصياغة خطة ستوفر الأموال بحيث يتم تأمين هذه الشركات والوظائف المهمة للغاية لفترة طويلة في المستقبل".
We will never let the great U.S. Oil & Gas Industry down. I have instructed the Secretary of Energy and Secretary of the Treasury to formulate a plan which will make funds available so that these very important companies and jobs will be secured long into the future!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020
وتعاني صناعة النفط الأمريكية منذ فترة نقصًا في التمويل، لكنها تعرضت لضغوط شديدة مع تراجع الطلب العالمي وارتفاع المخزونات بشكل حاد مع تفشي جائحة كورونا التي أدت إلى تراجع النشاط الاقتصادي وانخفاض الاستهلاك، الأمر الذي دفع الأسعار إلى مستويات متدنية للغاية.
ومن المعروف أن منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة يتحملون تكلفة أكبر من المنتجين العاديين في أغلب أنحاء العالم، لاستخراج الخام من بين طبقات الصخر القابعة في بطن الأرض. مع تراجع الأسعار بشكل قوي بدأت الشركات الأمريكية بتسريح العمالة وتقليص حجم العمليات.
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