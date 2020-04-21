سيناتور: احتياطات روسيا المالية تسمح لها بالوفاء بالالتزامات الاجتماعية لمدة 2-3 سنوات

أعلن النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الفيدرالية الروسي، سيرغي كلاشنيكوف، اليوم الثلاثاء، أن "الوسادة" المالية التي تراكمت لدى روسيا رغم هبوط أسعار النفط ستسمح بالوفاء بكامل الالتزامات الاجتماعية للدولة لمدة سنتين أو ثلاث سنوات.

وقال كلاشنيكوف لوكالة "سبوتنيك": "لن يؤثر انخفاض أسعار النفط على وفاء الدولة بالتزاماتها الاجتماعية تجاه المواطنين. إن "الوسادة" المالية التي تراكمت لدى الحكومة ستسمح بضمان المدفوعات الاجتماعية لمدة عامين أو ثلاثة أعوام قادمة".

ويعتقد السيناتور، أنه ستتم ملاحظة انخفاض كبير في أسعار النفط هذا العام، وأنه في عام 2021 ينتظر انتعاش في الاقتصاد العالمي. كما أشار إلى أنه على الرغم من أن عائدات النفط في الميزانية الاتحادية تصل إلى 50%، فإن الحكومة تتلقى أيضا عائدات من الصناعة والزراعة.

ووفقا للسيناتور الروسي سيتعرض الاقتصاد العالمي، فضلا عن أسعار الطاقة، للتقلبات أكثر من مرة.

هذا وانخفض، يوم أمس الإثنين، سعر خام غرب تكساس الوسيط (مع التسليم في مايو/ أيار) للمرة الأولى في التاريخ إلى قيم سلبية، ووصلت قيمة تداوله في بورصة نيويورك التجارية إلى ناقص 40.32 دولار للبرميل. وكان سبب هذا الانهيار ضعف الطلب على النفط وطفرة تخزينه في الولايات المتحدة.

كما شهد سوق النفط اليوم انخفاضاً بـ22.3% حتى 19.86 دولار لبرميل نفط ماركة برنت. وعلى خلفية ذلك سجلت أسهم البورصة الروسية انخفاضا خلال التداول.