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    حتى العاملين في المجال الطبي لم ينجوا من كورونا... مستشفى يسرح 2500 في يوم واحد

    © Sputnik . Tatiana Stolyarova
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    قرر مستشفى أمريكي في ميشيغان، اليوم الثلاثاء، تسريح عدد كبير جدا من العمال بسبب انخفاض حاد في الميزانية المالية بسبب أزمة تفشي مرض "كوفيد 19".

    وأعلنت إدارة مستشفى "Beaumont Health" اليوم الثلاثاء، وهو أكبر مستشفيات مدينة ديترويت الأمريكية، تسريح آلاف العمال بشكل مؤقت وعدة مئات بشكل دائم بسبب الأزمة المالية التي يمر بها القطاع الصحي في البلاد.

    ونشرت "فوكس نيوز" بيان صحفي للمستشفى أعلن فيه تسريح 2475 موظفًا بشكل مؤقت وإنهاء عمل 450 بشكل دائم، مع تخفيض أجور الإدارات العليا في المستشفى".

    قال الرئيس التنفيذي للمستشفى جون فوكس: "يجب علينا اتخاذ قرارات صعبة وسريعة الآن لحماية المستقبل غير الواضح وإعادة تكييفه"، وأضاف "أنا فخور للغاية برد فريقنا السريع على مرض كوفيد 19، ولكن عمليات المستشفى انخفضت ما تسبب بأزمة مالية".

    وسيتمكن الموظفون المسرحين مؤقتًا بحسب "فوكس نيوز"، من التقدم للحصول على إعانات البطالة من خلال الحكومة، ومن المتوقع عودة أغلب الموظفين إلى أعمالهم فور انتهاء أزمة فيروس كورونا في البلاد.

    وبحسب الصحيفة، تعاني معظم القطاعات الصحية في البلاد من أزمة مالية حادة، وقد استغنت أغلب المستشفيات عن الموظفين الإداريين، أو الذين لا يوجد لديهم صلات مباشرة بالمرضى.

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    اقتصاد, مال, مستشفى, أمريكا
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