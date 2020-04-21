تسجيل
18:00 GMT21 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    البترول وأسعار النفط

    خبيرة في شؤون النفط تكشف متى ترتفع أسعاره

    © AP Photo / Hasan Jamali
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    Sputnik
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/business/202004211045236577-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%AA%D9%89-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7/

    توقعت محللة الاقتصادات النفطية، أسماء حسن الخولي، أن يظل تراجع أسعار النفط مرتبطا بفترة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرة إلى أنه كلما استطاعت الدول القضاء على فيروس كورونا بشكل سريع ستعاود الأسعار الارتفاع مجددا.

    القاهرة – سبوتنيك. قالت الخولي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن "التراجع في أسعار السلع بصورة عامة والطاقة بصورة خاصة سيظل مرهونا بالفترة الزمنية التي ينتشر فيها فيروس كورونا واستمرار التدابير المُتخذة من قبل حكومات الدول للحد من انتشاره، فكلما طالت فترة انتشار الفيرس كلما زادت التقلبات في أسعار النفط النفط العالمية، وكلما استطاعت الدول القضاء على الفيروس بشكل سريع وتم فتح حدود الاستيراد والتصدير، يتزايد الطلب على النفط، ومن ثم تُعاود الأسعار الارتفاع مُجددا".

    ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة الأمريكية بشأن جائحة كورونا 15 أبريل / نيسان 2020
    © REUTERS / LEAH MILLIS
    بعد انهيار الأسعار... ترامب يعد بخطة لإنقاذ شركات النفط والحفاظ على الوظائف

    وأرجعت الخولي أسباب التراجع الحاد الذي شهدته عقود نفط تكساس الأمريكي أمس الاثنين إلى "استمرار البائعين في التخلص من عقود مايو التي في حوزتهم قبل انتهاء العقد بنهاية تداولات الثلاثاء"، موضحة أن "حركات البيع جاءت مدفوعة بانخفاض مساحات التخزين المتاحة بالولايات المتحدة بسبب وفرة المعروض النفطي في الوقت الذي ينهار فيه الطلب على النفط في ظل التدابير الاحترازية التي تتبعها الدول على مستوى العالم للسيطرة على انتشار فيرس كورونا والتي تحد من عمليات الاستيراد والتصدير".

    وحول التوقعات بأن يمتد هذا التراجع في الأسعار إلى خام برنت الأوروبي، أوضحت الخولي أن "هناك خاميين رئيسيين من النفط العالمي، نفط خام غرب تكساس الأمريكي، ويُتداول بنيويورك، وخام برنت الأوروبي، وهو القياس العالمي للنفط. وإن كان النصيب الأكبر من الانهيار قد لحق بالخام الأمريكي، فالسبب في ذلك يعود إلى امتلاء المساحات التخزينية في البلاد، في الوقت الذي تبتعد فيه صهاريج التخزين من البحر، ومن ثم يصعب نقل وتخزين المزيد من النفط في وقت ينهار فيه الطلب".

    وتابعت "ليس معنى ذلك أن خام برنت القياسي لم يتراجع، بل تراجعت الأسعار أيضاً بمستويات كبيرة ليل أمس حدود الـ 20 دولاراً للبرميل خلال الأيام الأخيرة، ومع استمرار أزمة الكورونا الراهنة، يُتوقع أن يستمر خام برنت في التراجع، لحين ظهور عوامل دعم أخرى لإعادة التوازن بالأسوا".

    وحول التأثيرات المتوقعة من تراجع أسعار النفط على مصر، أوضحت الخولي أن "هناك فريقين أحدهما المنتجين للنفط والآخر هو مستهلكي النفط، وكلما انخفضت أسعار النفط كلما تضرر المنتجين واستفاد المُستهلك، والعكس صحيح. وباعتبار مصر من الدول المُستهلكة - غير المُصدرة للنفط- فأي انخفاض في أسعار النفط يُعني انخفاض في فاتورة الواردات ومن ثم يكون الأثر الصافي إيجابي على الميزان التجاري للدولة"، متابعة "لكن الأمر في هذه المرة مُختلف، فالسبب الرئيسي في تدني الأسعار وتحولها للسلبية هو انعدام مستويات الطلب في ظل ظروف توقف حركة الاستيراد والتصدير عالمياً بسبب فيروس كورونا، وبالتالي مهما انخفضت الأسعار لن يكون هناك قدرة على مزيد من الاستيراد".

    حقل إيميلورسك النفطي
    © REUTERS / Sergei Karpukhin
    محلل اقتصادي: شركات النفط الأمريكية مسؤولة عن الانهيار التاريخي للأسعار

    ولفتت إلى أن "مصر تتأثر بصورة خاصة من انخفاض أسعار النفط من خلال تأثير انخفاض الأسعار على عائدات المصرين بالخارج وانخفاض حجم الاستثمارات الخليجية بالبلاد".

    وسجل سعر خام "غرب تكساس" الوسيط الأمريكي لشهر أيار/ مايو مؤشراً سلبيا لأول مرة في التاريخ، وفقًا لبيانات التداول، يوم أمس الإثنين.

    ومع نضوب الطلب الفعلي على النفط بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد ظهرت تخمة عالمية في المعروض بينما لا يزال مليارات الأشخاص حول العالم يلزمون منازلهم لإبطاء انتشار الفيروس.

    ووفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية، سينخفض الطلب على النفط هذا العام بمقدار قياسي يبلغ 9.3 مليون برميل يوميا؛ ومن المتوقع أن يكون الرقم لشهر نيسان/ أبريل، 29 مليون برميل يوميا، وهو أقل من نيسان/ أبريل 2019.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة لكوكب الأرض التقطها رائد الفضاء الأمريكي سكوت كيلي من محطة الفضاء الدولية
    "أمنا الأرض"... كيف يبدو كوكبنا من الفضاء
    النفط بالفعل يصل للحضيض
    النفط بالفعل يصل إلى الحضيض
    ما الفرق بين الدواء والمصل واللقاح؟
    ما الفرق بين الدواء والمصل واللقاح؟
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك