الأسهم الأمريكية تهبط وسط انهيار النفط وتوقعات متشائمة

للجلسة الثانية على التوالي هبطت بورصة وول ستريت، اليوم الثلاثاء، حيث فاقم انهيار أسعار النفط الأمريكي وتوقعات متشائمة للشركات المخاوف من تراجع اقتصادي حاد.

أنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 631.56 نقطة، أو 2.67 في المئة، إلى 23018.88 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 86.60 نقطة، أو 3.07 في المئة، ليغلق عند 2736.56 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 297.50 نقطة، أو 3.48 في المئة، إلى 8263.23 نقطة؛ حسب "رويترز".

وتسارعت وتيرة انهيار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد التراجع التاريخي لسعر الخام الأمريكي أمس، حيث اكتسحت الأسواق خسائر فادحة مع نفاد أماكن التخزين حول العالم، ما جعل النفط سلعة غير مرغوب فيها.

انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون الصفر يوم الاثنين للمرة الأولى في التاريخ مع اقتراب عقود شهر مايو/ من انتهاء الصلاحية، ما جعل المتداولين في حالة من الذعر حيث حاولوا تجنب استلام البراميل لعدم وجود فرصة لتخزينها أو بيعها.

وتراجعت أسعار عقود الخام الأمريكي تسليم شهر يونيو/ حزيران بنسبة 37% إلى 12.88 دولار للبرميل، مساء اليوم، فيما انخفضت عقود خام "برنت" لنفس الشهر بنسبة 25.40% إلى 19.08 دولار للبرميل، وهو ما يعكس الضغوط الأساسية التي تواجه سوق النفط العالمي بوجه عام وليس فقط الأمريكي.