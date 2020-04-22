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    إنتاج النفط

    للمرة الأولى منذ 2001... سعر خام برنت يهبط إلى أقل من 18 دولارا للبرميل

    © Fotolia / marrakeshh
    اقتصاد
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    الموضوع:
    اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط (44)
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    أفادت بيانات التداول صباح اليوم الأربعاء، بأن سعر خام برنت هبط بنحو 7% ليصل إلى مستوى أقل من 17 دولارا للبرميل.

     وانخفض سعر عقود برنت يونيو/حزيران الآجلة، اليوم الأربعاء، إلى ما دون 17 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 14 ديسمبر/ كانون الأول 2001، وفقا للتداولات.

    © REUTERS / Lucas Jackson
    الأسهم الأمريكية تهبط وسط انهيار النفط وتوقعات متشائمة
    وهبط سعر العقود الآجلة لشهر يونيو، لخام برنت بحر الشمال بنسبة 12.73 بالمئة إلى 16.87 دولار للبرميل، وفقا لقناة "سي إن بي سي".

    وتسارعت وتيرة انهيار النفط، أمس الثلاثاء، بعد التراجع التاريخي لسعر الخام الأمريكي يوم الاثنين، حيث اكتسحت الأسواق خسائر فادحة مع نفاد أماكن التخزين حول العالم، ما جعل النفط سلعة غير مرغوب فيه، في ظل التداعيات الحالية لزمة تفشي وباء كوفيد 19 حول العالم.

    كان خام غرب تكساس الوسيط انخفض إلى ما 37 دولار تحت الصفر، يوم الاثنين، للمرة الأولى في التاريخ، مع اقتراب عقود شهر مايو/أيار من انتهاء الصلاحية، ما جعل المتداولين في حالة من الذعر حيث حاولوا تجنب استلام البراميل لعدم وجود فرصة لتخزينها أو بيعها.

    وحذرت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري الذي يراقبه المتداولون عن كثب، أن الطلب في أبريل/ نيسان قد يتراجع 29 مليون برميل يوميا مما كان عليه قبل عام، ليصل إلى المستوى الذي شوهد آخر مرة في عام 1995.

    كانت أوبك وحلفاؤها أنهوا اتفاقا تاريخيا في وقت سابق من هذا الشهر، لخفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا اعتبارا من الشهر القادم.

    ويرى المحللون أن الاتفاق جاء متأخرا ما سمح بتمرير كميات ضخمة من المعروض إلى السوق.

    الموضوع:
    اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط (44)

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    الكلمات الدلالية:
    انخافض أسعار النفط, خام برنت
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