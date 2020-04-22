طهران: على جميع منتجي النفط التعاون إذا أرادوا البقاء

أكد وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، اليوم الأربعاء، أن على جميع منتجي النفط التعاون والعمل معًا "إن أرادوا البقاء"، داعيًا إلى الإسراع في بدء تخفيض الإنتاج لإعادة التوازن إلى السوق.

طهران- سبوتنيك. وطالب الوزير منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، باتخاذ إجراءات إضافية للإسراع في الخفض النفطي، لحل أزمة انهيار الأسعار الحالية.

وقال زنغنة، على هامش اجتماع للحكومة: "سعر نفط برنت انخفض إلى دون العشرين دولارا، وأوبك إلى نحو أربعة عشر دولارًا ونصف الدولار، وهذه مشكلات تحتم الإسراع بخفض الإنتاج، وإن كان هناك ضرورة لإجراءات أخرى فعلى المنظمة اتخاذها".

وأضاف أنه على جميع منتجي النفط التعاون إن أرادوا البقاء وخاصة أولئك الذين ينتجون النفط بقيمة مرتفعة". (عادة ما يشار إلى النفط الصخري الأمريكي وذلك المستخرج من البحر أو المناطق القطبية، بالنفط المرتفع التكلفة).

وتابع الوزير الإيراني: "للأسف لقد شهدنا خلال الفترة الماضية حرب أسعار نفط بدأت بها بعض البلدان، وهذا السبب أدى إلى زيادة عمق الأزمة".

وفي تصريحات للتلفزيون المحلي، طالب زنغنه المنتجين باحترام تخفيضات الإنتاج الخام التي تستهدف تحقيق الاستقرار في السوق، مضيفًا: "السوق سوف تستقر تدريجيا إذا جرى احترام التخفيضات، التعاون ضروري في ظل هذه الظروف".