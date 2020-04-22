انهيار أسعار النفط وخام برنت يهبط إلى مستويات 1999

عاودت أسعار النفط الانخفاض، اليوم الأربعاء، ليصل خام "برنت" لأقل مستوى منذ عام 1999، إثر التخمة الهائلة بسبب انهيار الطلب بعد تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وهبط خام القياس العالمي "برنت" ، اليوم الأربعاء، في الجلسة السابقة ليلامس 15.98 دولارا للبرميل، وهو ما يمثل أدنى مستوى منذ يونيو/ حزيران 1999، وبحلول الساعة 04:32 بتوقيت غرينتش جرى التداول بانخفاض 14% ليصل إلى سعر 16.63 دولارا للبرميل، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

أما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فقد هبط 68 سنتا أي ما يعادل 6% ليصل إلى 1.89 دولارا للبرميل، بعد يومين من أكثر الأيام جموحا في تاريخ تجارة النفط.

ومنذ بداية العام الجاري هبطت أسعار النفط نحو 80% بعد انتشار وباء كوفيد-19، الذي أودى بحياة أكثر من 180 ألف شخص، حيث انخفض الطلب على الوقود بنحو 30% عالميا.