بعد انهيار أسعار الخام الأمريكي... أنظار أستراليا تتجه إلى الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الطاقة الأسترالية، اليوم الأربعاء، أن البلاد قررت الاستفادة من هبوط أسعار النفط العالمية لإنشاء احتياطاتها الاستراتيجية الخاصة بها من المواد الخام، ولهذا الغرض تخطط لاستخدام مرافق تخزين استراتيجية في الولايات المتحدة.

موسكو - سبوتنيك . وقالت الوزارة في بيان: "تعمل الحكومة الأسترالية على تعزيز أمن إمدادات الوقود في البلاد على المدى الطويل من خلال الاستفادة من الانخفاض الحاد في أسعار النفط، والبناء على الاتفاق التاريخي مع الولايات المتحدة بشأن الوصول إلى مرافق تخزين النفط الاستراتيجية. ووفقًا لهذه الإجراءات، ستنشئ أستراليا أول مخزون نفطي استراتيجي حكومي لأمن الوقود المحلي".

ونقل البيان عن وزير الطاقة الأسترالي، أنغوس تايلور، قوله: "تتخذ الحكومة تدابير لتحسين أمن الوقود في البلاد وتعزيز قدرتها على تحمل أنواع مختلفة من الصدمات، مثل جائحة "كوفيد-19"... يمكن للأستراليين أن يكونوا واثقين من أن البلاد لديها الكثير من الوقود ونحن على استعداد جيد للحفاظ على إمدادات مستقرة خلال جائحة الفيروس التاجي".

يشار إلى أن أستراليا ستنفق 94 مليون دولار أسترالي (حوالي 60 مليون دولار) لشراء النفط بالأسعار الحالية، وأن مدة وصول البلاد الأساسي إلى تخزين النفط الاستراتيجي في الولايات المتحدة هي 10 سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أنه بصفتها عضوًا في وكالة الطاقة الدولية ("أي إي إيه") ، ينبغي أن يكون احتياطي الوقود في أستراليا كافياً لمدة 90 يومًا، بينما في نهاية شباط/فبراير الماضي كان هذا الرقم 56 يومًا وفقًا لمنهجية الوكالة. وفي هذا السياق سوف تسهم المبادرة الجديدة للحكومة الأسترالية في تصحيح الوضع.

في وقت سابق من نيسان/أبريل الجاري، ذكرت وكالة الطاقة الدولية، بعد اجتماع مع دول "مجموعة العشرين" وإجراء مشاورات مع "أوبك"، أن الصين والهند وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة يمكن أن تعرض إما استخدام مرافق التخزين الاستراتيجي لتخزين النفط، أو يمكنها شراء نفط إضافي بنفسها، يمكن أن يبلغ حجم هذا البرنامج 200 مليون برميل في الأشهر الثلاثة المقبلة.