الأسهم الأمريكية والأوروبية تقفز بدعم تعافي النف

قفزت الأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء مع استعادة أسعار النفط بعض عافيتها وبينما يتجه الكونغرس للموافقة على مساعدات إضافية قيمتها حوالي 500 مليار دولار لمساعدة المشاريع الصغيرة على اجتياز أزمة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

وحسب "رويترز" أنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 456.94 نقطة، أو 1.99 في المئة، إلى 23475.82 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 62.75 نقطة، أو 2.29 في المئة، ليغلق عند 2799.31 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 232.15 نقطة، أو 2.81 في المئة، إلى 8495.38 نقطة.

كما دعم تعافي أسعار النفط وآمال في المزيد من التحفيز الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، لكن المستثمرين ما زالوا يتوخون الحذر مع إصدار المزيد من الشركات توقعات مالية تبعث على القلق.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 1.8 في المئة بعد أن هبط بأكثر من ثلاثة في المئة أمس الثلاثاء في أعقاب انهيار تاريخي لأسعار النفط.

وصعدت أسعار النفط اليوم على خلفية تعهدات محتملة بتخفيضات إضافية للإنتاج وتفاؤل نتيجة التعافي الذي امتد إلى أغلب أسواق السلع الأساسية الأخرى.

وصعدت أسهم بي.بي ورويال داتش شل إلى جانب توتال الفرنسية بما بين 4.8 في المئة و6.8 في المئة، وهو ما ساعد مؤشر الطاقة الإقليمي على تعويض أغلب الخسائر التي تكبدها هذا الأسبوع.