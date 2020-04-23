أسعار النفط تواصل تعويض جزء من خسائرها بارتفاع لأكثر من 9 %

شهدت أسعار النفط، صباح اليوم الخميس، ارتفاعا بنسبة تراوحت من 9 الى 12 في المئة، لتستمر في تعويض جزء من الخسائر التي تعرضت لها بداية هذا الأسبوع.

اعتبارا من الساعة 7.28 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر يونيو/حزيران، لمزيج نفط برنت بحر الشمال بنسبة 9.28% - ليصل إلى 22.24 دولار للبرميل.

وكذلك ارتفعت العقود الآجلة لشهر حزيران / يونيو لخام غرب تكساس الوسيط - بنسبة 11.54% ، لتصل إلى 15.39 دولار للبرميل.

يوم الاثنين، انخفض سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو/أيار لأول مرة في التاريخ إلى قيم سلبية، مع وصول أسعار NYMEX إلى ناقص 40.32 دولار للبرميل.

انهار سعر العقود الآجلة لشهر يونيو/حزيران، لخام غرب تكساس الوسيط يوم الثلاثاء بنسبة 43.4% إلى 11.57 دولار للبرميل (خلال التداول انخفض إلى 6.55 دولار).

وقفزت الأسهم الأمريكية، يوم أمس الأربعاء، مع استعادة أسعار النفط بعض عافيتها، وبينما يتجه الكونغرس للموافقة على مساعدات إضافية قيمتها نحو 500 مليار دولار لمساعدة المشاريع الصغيرة على اجتياز أزمة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".

ومنذ بداية العام الجاري هبطت أسعار النفط نحو 80% بعد انتشار وباء كوفيد-19، الذي أودى بحياة أكثر من 180 ألف شخص، حيث انخفض الطلب على الوقود بنحو 30% عالميا.