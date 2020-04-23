لتغطية الاحتياج المحلي... السعودية تطرح مناقصة لاستيراد القمح

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، في المملكة، إن هذا الطرح هو المناقصة الثالثة هذا العام لاستيراد كمية 655 ألف طن من القمح للتوريد خلال فترة يوليو – أغسطس 2020، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"

وأشار المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، محافظ المؤسسة العامة للحبوب، إلى أن الكمية المطروحة موزعة على 11 باخرة، بواقع 6 بواخر لميناء جدة الإسلامي، و4 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة واحدة لميناء جازان.

ولفت الفارس إلى أن هذه الدفعة من القمح المستورد تأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.

وبحسب الفارس، قامت المؤسسة بترسية 775 ألف طن منذ بداية هذا العام.

وأعلنت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية، في بداية أبريل/ نيسان الجاري، عن بدء موسم شراء القمح المحلي، وقالت إن كمية الشراء 700 ألف طن كحد أقصى.