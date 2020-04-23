البنك الدولي يخفض توقعاته حول أسعار النفط العالمية إلى 35 دولارا للبرميل

أوضحت تقارير صادرة عن البنك الدولي، اليوم الخميس، أن توقعات البنك لمتوسط أسعار النفط انخفضت إلى 35 دولارا للبرميل، بعدما كانت تصل إلى 58 دولارا في شهر تشرين الأول/ أكتوبر.

وجاء في البيان: "من المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 35 دولارا للبرميل في عام 2020، يليه انتعاش إلى حدود 42 دولارا للبرميل في عام 2021، وهو أقل بكثير من توقعاتنا في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي البالغة 58 دولارًا للبرميل و59 دولارا للبرميل".

قال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، في مطلع شهر نيسان/ أبريل الجاري أنه من المتوقع أن تؤدي جائحة "كوفيد-19" الآخذة في الانتشار بشكل سريع إلى "ركود عالمي ضخم" من المرجح أن يلحق أكبر ضرر بالدول الفقيرة والضعيفة.

وأقر البنك الدولي خطة مساعدات طارئة قدرها 160 مليار دولار على مدى 15 شهرا لدعم جهود تصدي الدول لتداعيات فيروس كورونا.

وأعلن البنك في بيان عن أول حزمة تمويل عاجلة للأزمة بتخصيص 1,9 مليار دولار لتمويل مشاريع في 25 بلدا وعمليات جارية في 40 بلدا، بحسب "فرانس برس".

وقال رئيس البنك الدولي: "نحن نعمل على تعزيز قدرات تصدي الدول النامية لوباء كوفيد-19 وتقصير فترة الوصول إلى انتعاش اقتصادي واجتماعي".