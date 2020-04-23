انهيار اتفاق مجمع دمياط للغاز في مصر بين "إيني" الإيطالية و"ناتورغي" الإسبانية

قالت شركة "ناتورغي" الإسبانية للغاز اليوم الخميس إن اتفاقا مع شركة "إيني" الإيطالية والحكومة المصرية لتسوية سلسلة منازعات تتعلق بمجمع غاز مغلق في مدينة دمياط شمالي مصر قد انهار.

وكان الاتفاق سينهي أعمال "ناتورغي" في مصر ويصفي مشروعا مشتركا بينها وبين "إيني"، في حين كانت "إيني" وشركات مملوكة للحكومة المصرية ستزيد حيازاتها بالمجمع المقام في دمياط.

وحسب "رويترز" قالت "ناتورغي" في إشعار إلى البورصة، إن الاتفاق كان يقوم على عدد من الشروط التي لم تتحقق، لكنها ما زالت ترحب بالتوصل إلى حل ودي للنزاع.

وقال مصدر مطلع، إن الشرط الأول من شروط الاتفاق كان إعادة فتح المجمع، لكن تعذر ذلك بسبب القيود المفروضة على التنقلات والصناعة في أنحاء العالم من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث باسم الشركة الإيطالية "إيني على تواصل مع الأطراف الأخرى ومستعدة لإرساء الإطار لاتفاق جديد محتمل".

في غضون ذلك، قالت "ناتورغي" إنها ستستأنف مساعيها للحصول على تعويض بملياري دولار حكم به لصالح مشروعها المشترك مع "إيني" المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي في 2018.

تبلغ طاقة المنشأة 7.56 مليار متر مكعب سنويا لكنها متوقفة عن العمل منذ أواخر 2012، عندما تأثرت إمدادات مصر من الغاز بسبب انتفاضة شعبية.