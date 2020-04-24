"غازبروم" الروسية تتوقع تراجع إنتاج الغاز الصخري الأمريكي

قال نائب رئيس إدارة مجلس شركة "غازبروم" الروسية، أوليغ أكسيوتين، اليوم الجمعة، إن شركته تتوقع تراجع إنتاج الغاز الطبيعي الصخري في الولايات المتحدة، أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، بسبب انخفاض الأسعار.

وأضاف أكسيوتين بأن منتجي الغاز الصخري الأمريكي سيبدأون خفض الإنتاج في "المستقبل القريب".

وأضاف أن انخفاض الإنتاج يبرره تراجع أسعار الغاز الطبيعي في "هنري هب"، نقطة التسليم القياسية في لويزيانا، إلى مستوى 85 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وقال المدير إن الأسعار هناك بلغت في المتوسط 76 دولارا لكل ألف متر مكعب في يناير/ كانون الثاني.

وأضاف أن انخفاض أسعار النفط الخام قد يكون له تأثير سلبي على أسعار الغاز الطبيعي.

وأوضحت تقارير صادرة عن البنك الدولي، يوم أمس الخميس، أن توقعات البنك لمتوسط أسعار النفط انخفضت إلى 35 دولارا للبرميل، بعدما كانت تصل إلى 58 دولارا في شهر تشرين الأول/ أكتوبر.

وجاء في البيان: "من المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 35 دولارا للبرميل في عام 2020، يليه انتعاش إلى حدود 42 دولارا للبرميل في عام 2021، وهو أقل بكثير من توقعاتنا في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي البالغة 58 دولارًا للبرميل و59 دولارا للبرميل".