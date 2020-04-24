خسائر الكويت مليار دولار... و24 ألف وظيفة في خطر

تم إغلاق المطار في الكويت كغيره من المطارات بعد انتشار جائحة كورونا حول العالم، جراء ذلك توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "ياتا" أن ينخفض عدد الركاب في الكويت بمقدار مليوني وخسارة في الإيرادات تقدر بقيمة مليار دولار.

وبحسب موقع صحيفة "الأنباء" الكويتية فإن هذا الأمر أفقد الاقتصاد المحلي مساهمة بنحو 1.6 مليار دولار من قطاع الطيران، وأن 24 ألف وظيفة في قطاع الطيران والسياحة المحلية معرضة للخطر.

وأضاف الموقع أن التوقعات ازدادت، وفق تقرير "ياتا"، بمقدار 5 مليارات دولار عما كان متوقعا في بداية الشهر الجاري بأن تخسر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 24 مليار دولار من عائدات الركاب مقارنة بعام 2019.

ونوه التقرير، إلى أنه في هذه المنطقة يوجد 2.4 مليون وظيفة مرتبطة بالطيران والسياحة وبسبب كورونا قد يزداد فقدان الوظائف في هذا القطاع إلى 1.2 مليون (أي النصف).

أن تنخفض حركة المرور في عام 2020 بالكامل بنسبة 51٪ مقارنة بعام 2019، أي بزيادة 12% عن التقرير السابق.

وتستند هذه التقديرات إلى إجراءات تتعلق بتقييد شديد للسفر ستستمر لمدة ثلاثة أشهر مع رفع تدريجي لقيود السوق المحلي والإقليمي.