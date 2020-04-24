الخزانة الأمريكية: واشنطن تدرس الحصول على حصص في شركات نفط أمريكية

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس الحصول على حصص في شركات طاقة أمريكية كخيار لمساعدة قطاع النفط والغاز بالبلاد في ظل تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن الرئيس ترامب، قال خلال مناسبة بالبيت الأبيض برفقة وزير المالية منوتشين "إنه يريد مساعدة قطاع النفط والغاز، واقترح إمكانية شراء الحكومة الاتحادية الوقود من أجل البلاد مقدما، وكذلك شراء تذاكر طيران مقدما".

وقال منوتشين "نبحث مجموعة كاملة من البدائل."

هذا وكان الرئيس الأمريكي قد أكد في وقت سابق أن روسيا والسعودية يمكنهما تنفيذ المزيد من تخفيضات الإنتاج في ظل الجائحة، مضيفا أن تكساس وأوكلاهوما ونورث داكوتا تخفض الإنتاج، وكذلك كندا.

وأشار إلى أن مثل تلك التخفيضات "ستكون طبيعية في هذه المرحلة."

في غضون ذلك، وافق مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية على حزمة مساعدات جديدة بما يقارب 500 مليار دولار لدعم الاقتصاد ضد تأثير جائحة كورونا. وجاء ذلك وفقا نتائج التصويت.

ويشمل التشريع الجديد تأمين الرواتب بالكامل ويوفر التمويل اللازم للرعاية الصحية، بما يشمل نحو 321 مليار دولار لدعم الشركات الصغيرة وموظفيها، و60 مليار دولار لبرنامج طارئ آخر للمساعدة التجارية، ونحو 100 مليار دولار للمستشفيات واختبارات كورونا.