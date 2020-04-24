"كورونا" يتسبب في إنهاء مصر اتفاقيات للغاز مع شركات عالمية

تسبب وباء "كوفيد 19" في إنهاء اتفاقيات للغاز أبرمتها مصر مع عدد من الشركات العالمية، وذلك بسبب تعذر استكمال شروط الاتفاقيات من أطراف التعاقد.

القاهرة - سبوتنيك. وأوضح بيان صادر عن وزارة البترول المصرية، اليوم الجمعة، أنه "بتاريخ 27 فبراير 2020، أبرمت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) اتفاقية تسوية واتفاقية إطارية مع كل من شركة ايني وشركة ناتورجي وشركة يونيون فينوسا جاس والشركة الاسبانية المصرية للغاز الطبيعي (سيجاس)، وجمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول، كما أبرمت اتفاقية تعاون مع كل من شركة أيني وشركة سيجاس".

وأضاف البيان "حيث أن بدء تاريخ سريان تلك الاتفاقيات معلق على عدد من الشروط المسبقة، وعليه قامت شركة إيجاس بتنفيذ بعض تلك الشروط وكانت بموضع تنفيذ الشروط المتبقية، إلا أنه نتيجة لجائحة (كوفيد 19) تعذر على باقي أطراف التعاقد استكمال تنفيذ بعض الشروط الأخرى وهوما نتج عنه إنهاء تلك الاتفاقيات المبرمة في 27 فبراير 2020".

وأشار البيان إلى أن "شركة إيجاس مستعدة للدخول بمفاوضات جديدة بهذا الشأن بعد مراعاة بعض الاشتراطات".

وأبرمت مصر في نهاية شباط/ فبراير الماضي اتفاق تسوية مع شركة إيني وشركة ناتورجي وشركة يونيون فينوسا والشركة المصرية الإسبانية للغاز يتم وفقا له تسوية أحكام التحكيم الدولي التي صدرت ضد مصر وإنهاء كافة النزاعات بين مصر وتلك الشركات.