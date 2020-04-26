الأسهم السعودية تحقق مكاسب تتجاوز 3% إثر استئناف جزئي للنشاط الاقتصادي

حققت سوق الأسهم السعودية، عند الافتتاح اليوم الأحد، مكاسب بلغت نحو 3.1 بالمئة، مع عودة بعض الأنشطة الاقتصادية، بعد رفع منع التجول الجزئي في السعودية، المفروض ضمن التدابير الاحترازية للحد من تفشي وباء "كوفيد-19".

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" أن الأسهم القيادية ارتفعت، حيث تقود الدعم للمؤشر العام أسهم كل من، شركة النفط العملاقة "أرامكو" بنحو 2.8 بالمئة، ومصرف الراجحي بـ 2.6 بالمئة، والمصرف السعودي - الفرنسي بحوالي 7 بالمئة.

وارتفعت أسهم بنكي "ساب" بنحو 4.4، و"سامبا" بـ 5.8، وترتفع أسهم شركة البتروكيماويات الضخمة "سابك" بنحو 2.4 بالمئة.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر، بوقت سابق، أمرا ملكيا برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة، ابتداء من اليوم الأحد 26 أبريل/ نيسان وحتى يوم الأربعاء 13 مايو/ آيار القادم.

وشمل الأمر الملكي عودة بعض الأنشطة الاقتصادية للعمل، ومنها المولات (المراكز) التجارية، ومحال التجزئة والجملة.

وكذلك تضمن عودة نشاط المقاولات والمصانع، بدءا من 29 أبريل/نيسان، دون أي قيود على الوقت، وحتى 13 مايو/أيار.